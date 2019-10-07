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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatıHATAY - Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

07.10.2019 20:17
- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
HATAY - Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcıların, askeri araçların ve komandoların yer aldığı konvoy, Yayladağı doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 100 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.
Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye, Hatay, TSK, Genel

Kaynak: İHA

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