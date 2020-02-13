Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (3)

OBÜSLERİN TAŞINDIĞI TIR'LAR İSLAHİYE'DEN GEÇTİ
Türkiye 'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüskerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı. Obüslerin Suriye 'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan 15 TIR'dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki obüslerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerk, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),