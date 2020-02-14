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Suriye sınırına askeri araç ve polis takviyesi

Suriye sınırına askeri araç ve polis takviyesiTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine çok sayıda fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve paletli iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

14.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:10Suriye sınırına askeri araç ve polis takviyesi

sınırına askeri araç ve polis takviyesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın ilçesine çok sayıda fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve paletli iş makinesi sevkiyatı yapıldı. Sınır hattına çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yoğunluğu görüldü.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen fırtına obüsü, ZPT, tank ve paletli iş makinelerinden oluşan konvoylar, gün boyu Reyhanlı ilçesinde yoğunluk oluşturdu. İlçede Suriye sınırına sıfır noktada TIR'lardan indirilen araçlar daha sonra Suriye'deki görev noktalarına hareket etti. Öte yandan, sınır hattında ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Suriye'ye ait Babel Hava Gümrük Kapısı'nda TOMA ve çevik kuvvet polisi yoğunluğu görüldü.



Reyhanlı, Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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