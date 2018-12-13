Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

13 Aralık 2018 Perşembe 15:25



13 Aralık 2018 Perşembe 15:25

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Görüntü Dökümü---------------------------Çok sayıda askeri aracın İskerderun'dan Reyhanlı istikametine giderken görüntüsüSÜRE: 02'22" BOYUT: 267 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,==================================================