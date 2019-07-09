09.07.2019 19:48
Haberler» Güncel» Haber

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen mühimmat ve personel taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen mühimmat ve personel taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü kamyon, uçaksavar, zırhlı ambulans, yakıt tankı ile askeri personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesi üzerinden kent merkezine geldi.
Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine geçiş yapan konvoydaki personel ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Suriye sınırına askeri sevkiyat
Kaynak: AA
Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:16   Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak.
21:16   Eski eşyaları toplayıp mahallede müze kurdular
21:16   Gümüşhane'deki şebeke suyundan zehirlenme şüphesi
21:15   İzmir'de, organizatör soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi
21:14   Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı
21:14   DHA YURT BÜLTENİ - 18
21:14   Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak