Suriye
sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa
'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.