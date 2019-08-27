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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

27.08.2019 22:30 Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü askeri tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti. Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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