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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat Sınıra tank ve mühimmat sevk edildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

03.10.2019 01:06
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Sınıra tank ve mühimmat sevk edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Suriye'nin Telabyad kentine sınırı bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yapmadan sınır karakollarına gitti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Akçakale, Suriye, Yerel

Kaynak: İHA

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