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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat Askeri konvoy sınıra korna ve sirenlerle geldiŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı.

08.10.2019 22:25
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Askeri konvoy sınıra korna ve sirenlerle geldi
ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaptı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaparken, vatandaşlar da askerlere el salladı. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırındaki birliklere gitti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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