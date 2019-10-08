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Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.

08.10.2019 22:31Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.
Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sevkiyattan görüntüler
-Alkışlayan ve karşılama yapan vatandaşlar
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR(Şanlıurfa),
(Görüntü geçildi)



Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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