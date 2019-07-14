14.07.2019 15:08
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

ŞANLIURFA (İHA) – Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için zırhlı araçların Hatay ve Kilis'ten Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevkiyatı devam ediyor.

ŞANLIURFA (İHA) – Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için zırhlı araçların Hatay ve Kilis'ten Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevkiyatı devam ediyor.

Zeytindalı Harekatı'nın ardından Hatay ve Kilis'te bulunan zırhlı araçların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sevkiyatı devam ediyor. PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine yaklaşık 20 araçlık tank, mühimmat ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Gündüz saat 13.30 sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına giriş yaptı. Konvoyda komandolar ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

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