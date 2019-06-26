Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK
) tarafından, Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden daha önce Hatay
'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis
'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçlar, Yavuzlu
köyünden geçerek Elbeyli
ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.