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Suriye sınırına askeri sevkıyatlar devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki birliklerden Suriye sınırına yapılan askeri sevkıyat devam ediyor.

05.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:25Suriye sınırına askeri sevkıyatlar devam ediyor
'nin çeşitli bölgelerindeki birliklerden sınırına yapılan askeri sevkıyat devam ediyor.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, sınırına doğru hareket etti. Yaklaşık 8 araçlık konvoyda Sağlık Bakanlığına ait bir ambulans da yer aldı.
Güvenlik önlemleri arasında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru hareket eden askeri araçların İdlib ve çevresinde görev yapacağı tahmin ediliyor.
(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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