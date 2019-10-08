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Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.

08.10.2019 17:47Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye'nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.

Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında, konuşlandırılacakları sınır hattına doğru ilerliyor. - GAZİANTEP

Türkiye, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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