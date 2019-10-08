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Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyorGAZİANTEP - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde ülkenin farklı bölgelerinden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri araç sevkiyatları devam ediyor.

08.10.2019 19:02
Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor
GAZİANTEP - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde ülkenin farklı bölgelerinden Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya askeri araç sevkiyatları devam ediyor.
Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye'nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye'nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale ilçesi, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.
Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında konuşlandırılacakları sınır hattına doğru seyir ediyor.
Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor

Türkiye, Suriye, Fırat, Genel

Kaynak: İHA

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