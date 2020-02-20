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Suriye sınırına büyük sevkiyat

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirildi.

20.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:35Suriye sınırına büyük sevkiyat
GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirildi. Konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmat da yer aldı.

Suriye'nin kentindeki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 5 askerin yaralanmasının ardından sınır hattı sevkiyatları da hızlandı. Hatay'ın Reyhanlı istikametine seyir eden büyük sevkiyatta Kayseri Komando Tugayı'ndan personel ile çeşitli birliklerden tank, ZMA, mühimmat ve malzemeler yer aldı.

Askeri konvoyun geçtiğini gören Ali Demircan isimli vatandaş askerlere sevgi gösterisinde bulunarak Türk bayrağını salladı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Suriye, İdlip, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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