09.07.2019 09:04
Haberler» Güncel» Haber

Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat

Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere gönderilen zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere gönderilen zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan (ZPT) oluşan askeri konvoy, dün gece Kırıkhan ilçesinden gerekli ikmalleri yaptıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru yola çıktı. Komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.


- Hatay
Kaynak: DHA
Kırıkhan, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:22   Mezarlıklarda bayram hazırlığı başladı
10:22   Kendisini uyaran polise bıçak çekince gözaltına alındı
10:21   Bu kursa her meslekten talep var
10:21   "Rüşvet" operasyonu: 11 gözaltı
10:20   TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON
10:20   Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor
10:20   Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada