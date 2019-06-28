28.06.2019 11:46
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Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hatay-Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK ) Hatay- Suriye sınır hattına Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye 'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy Kırıkhan ilçesine gelerek asker ve mühimmat takviyesi yaptıktan sonra sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


- Kırıkhanhatay
Kaynak: DHA
Hatay , Suriye , Komando , Güncel

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