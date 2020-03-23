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Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

23.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:13
Suriye sınırına kirpi ve komando sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınır hattına Kirpi ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Kirpi araçlarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

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