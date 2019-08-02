Haberler» Güncel» Haber

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.

02.08.2019 22:35
Suriye sınırına komando sevkiyatı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı. Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'da gerekli ikmalleri yapılan 10 araçlık konvoy daha sonra Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.
(Bekir Basmacı/İHA)

Şanlıurfa, Komando, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:37   Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı
23:36   Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
23:36   Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı
23:31   Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
23:30   Binali Yıldırım'dan Erzincan Belediyesine ziyaret
23:30   Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
23:29   Sierra Leone'da sel felaketi: 5 ölü