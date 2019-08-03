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Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.

03.08.2019 03:09
Suriye sınırına komando sevkiyatı
Suriye sınırına komando sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'da gerekli ikmalleri yapılan 10 araçlık konvoy daha sonra Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.

Şanlıurfa, Komando, Suriye, Suruç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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