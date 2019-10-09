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Suriye sınırına komando sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

09.10.2019 12:30Suriye sınırına komando sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.


- Kilis

Komando, Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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