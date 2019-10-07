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Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi yapıldı

TSK'nın olası Suriye operasyonuna destek vermek amacıyla Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, askeri araç ve komando sevkiyatı yapıldı.

07.10.2019 21:35

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Yayladağ ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcıların, askeri araçların ve komandoların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine doğru yola çıktı.

Şehir merkezinden geçen yaklaşık 100 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru ilerledi. Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

TERÖRİSTLER ÇEKİLMİŞTİ

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi yapıldı

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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