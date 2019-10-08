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Suriye sınırına komando ve mühimmat takviyesi

Suriye sınırına komando ve mühimmat takviyesiHATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel araçları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

08.10.2019 00:12
Suriye sınırına komando ve mühimmat takviyesi
HATAY - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel araçları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılar oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Yapılan ikmallerin ardından yoğun güvenlik önlemi altında konvoy Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.
Öten yandan, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.
Suriye sınırına komando ve mühimmat takviyesi

Kırıkhan, Komando, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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