- Suriye sınırına Komando ve ZPT sevkiyatı
HATAY - Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gece saatlerinde Suriye sınır birliklerine komando ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
Kırıkhan, Komando, Suriye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA