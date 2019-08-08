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Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatıŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı.

08.08.2019 03:46 Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine doğru yola çıktı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç sınır hattına gönderildi.

Şanlıurfa, Suriye, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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