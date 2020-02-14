Haberler » Güncel » Suriye sınırına mühimmat sevkıyatı - Haber

Suriye sınırına mühimmat sevkıyatı

GAZİANTEP (İHA) – Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tank, zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların Suriye sınırına sevkıyatı sürüyor.

14.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:12Suriye sınırına mühimmat sevkıyatı
GAZİANTEP (İHA) – 'nin farklı bölgelerinden gönderilen tank, zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların sınırına sevkıyatı sürüyor.

Türkiye'nin batı illerinden Suriye sınırına sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tank, zırhlı araç ve mühimmat yüklü kamyonlar 'in İslahiye ilçesinden geçti. Hatay istikametine devam eden 20 aracın ihtiyaca göre İdlib ve çevresindeki gözlem noktalarında ya da Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgelerde konuşlanacağı belirtildi.

Öte yandan günlerdir devam eden askeri sevkıyatlar esnasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:52:07