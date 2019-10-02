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Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ikçesine obüs sevkiyatı yapıldı

TSK tarafından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki askeri birliklere obüs ve mühimmat yüklü kamyonlarla takviye yapıldı.

02.10.2019 22:27

Türkiyenin farklı bölgelerinden sınırın sıfır noktası Akçakale'ye gerçekleştirilen askeri sevkiyatlar sürüyor. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

MÜHİMMAT YÜKLÜ KAMYONLAR AKÇAKALE İLÇESİNE ULAŞTI

Akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

OBÜSLER SINIR HATTINDA KONUŞLANDIRILACAK

Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ikçesine obüs sevkiyatı yapıldı

Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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