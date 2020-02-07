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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

07.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:22Suriye sınırına obüs sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan TIR'lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Obüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'den güvenlik önlemleri arasında geçiş yaparak, yönüne gitti. Obüs ve zırhlı araçların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, 'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.



Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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