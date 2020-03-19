Suriye sınırına obüs ve komando sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay- Suriye sınır hattına obüs ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen obüs ve komandoların bulunduğu yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA