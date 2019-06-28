Suriye
sınırına olağanüstü komando takviyesi
HATAY - Suriye
'nin İdlib
kentinde yaşanan sıcak çatışmanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırına olağanüstü askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor.ESAD güçleri tarafından İdlib
'te TSK
gözlem noktalarına yapılan saldırıların ardından Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine yüzlerce askeri personel ve askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcı ulaştı. Burada askeri araçların dolumlarının yapılmasının ardından askeri personeller askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılarla yola çıktı.Askeri personellerin sıcak çatışmaların yaşandığı İdlib
bölgesine konuşlandırılması bekleniyor.