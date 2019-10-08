Suriye sınırına sevkiyat! Askeri konvoy sınıra korna ve sirenlerle geldi

Türkiye Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın sıfır noktasındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesini sürdürüyor.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoyun ilçeye girişi sırasında bazı vatandaşlar arabaların kornalarını çalarak, bazıları da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

HATAY'A KOMANDA SEVKİYATI

Öte yandan, çeşitli bölgelerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü kamyonet, Kilis kent merkezinde geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.