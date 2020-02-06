Haberler » 3. Sayfa » Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor - Haberler

Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

06.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:37Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor
sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy 'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen obüs ve tanklardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgede ki birliklerinden gönderilen zıhlı araçlardan oluşan askeri araç sevkiyatları devam ediyor.

Haftalardır devam eden sevkiyat bugün de devam etti. Son olarak yaklaşık 11 araçlık konvoy Gaziantep istikametinden gelerek İslahiye'den geçiş yaptı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın İdlip bölgesinde bulunan sınır birliklerine destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 12:00:53