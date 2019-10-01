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- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor

- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyorGAZİANTEP - Türkiyenin farklı bölgelerinden Suriye sınırına gerçekleştirilen askeri araç sevkiyatı sürüyor.

01.10.2019 00:27
- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor
GAZİANTEP - Türkiyenin farklı bölgelerinden Suriye sınırına gerçekleştirilen askeri araç sevkiyatı sürüyor.
Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine askeri araç sevkiyatı sürüyor. Gece boyunca tank, zırhlı araç ve iş makinelerinin yer aldığı çok sayıda araç Suriye sınırına gönderildi. yoğun güvenlik tedbirleri arasında sevkiyatı yapılan araçların ise ABD ile ortak kara ve hava devriyesinin gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine konuşlandırıldığı öğrenildi.
- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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