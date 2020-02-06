Suriye sınırına tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesine ulaştı. Askeri konvoyun Hatay üzerinden Suriye
'ye geçeceği öğrenildi.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar otoyoldan Nurdağı'na ulaştı. TIR'ların oluşturduğu konvoy Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki tankların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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