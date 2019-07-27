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Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor

Hatay'ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri personel ve tank sevkıyatı sürüyor.

27.07.2019 19:20 Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor
Hatay'ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri personel ve tank sevkıyatı sürüyor. Çeşitli birliklerden daha önce demiryolu ile İskenderun'a gelen tanklar, bugün Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kırıkhan'dan geçen tankların, Hatay'ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gittiği öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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