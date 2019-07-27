Haberler» 3. Sayfa» Haber

Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor

Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyorHATAY - Hatay'ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri personel ve tank sevkıyatı sürüyor.

27.07.2019 20:26
Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor
Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor
HATAY - Hatay'ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri personel ve tank sevkıyatı sürüyor.
Çeşitli birliklerden daha önce demiryolu ile İskenderun'a gelen tanklar, bugün Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kırıkhan'dan geçen tankların, Hatay'ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gittiği öğrenildi.

Kırıkhan, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:56   İzmir'de kayınpeder kendisine silah çeken damadını bıçakladı
03:25   Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
02:17   Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, İstanbul'a getirildi
01:09   Sapanca Gölü'ndeki aramalara ara verildi
00:58   Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde bulundu
00:52   Başkent'te göçmen kaçakçılarına operasyon
00:31   İskilip'te kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı