Haberler » Güncel » Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı - Haber

Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

21.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:51
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 10 kobra zırhlı araç, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. İslahiye ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlip'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)
Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı

Türkiye, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:11:24