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Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor

Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyorŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

08.10.2019 19:37
Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan çok sayıda askeri araç, Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı ile sınır birliklerine gitti.
Askeri konvoyda tank, obüs, iş makineleri ve mühimmat taşıyan araçlar olduğu gözlendi.
Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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