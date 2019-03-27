Suriye Sınırına Zırhlı İş Makinesi Sevkiyatı

Suriye
sınırına zırhlı iş makinesi sevkiyatı
ŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine zırhlı iş makinesi sevkıyatı gerçekleştirildi. Ceylanpınar ilçesine 3 adet askeri amaçlı zırhlı iş makinesi sevk edildi. Tırların üzerine konularak getirilen zırhlı iş makinelerinin birinin ekskavatör olduğu, diğer iki iş makinesinin ise tankların geçişinde köprü vazifesi göreceği ileri sürüldü. Ağır iş makinelerinin ise sınır birliklerinde kullanılması bekleniyor.
Şanlıurfa, Ceylanpınar, Suriye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA