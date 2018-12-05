Suriye Sınırında 1 Deaş'lı Terörist Yakalandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:32



05 Aralık 2018 Çarşamba 18:32

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.Sınır hattındaki Zenginova bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler, Suriye uyruklu H.F.E'yi Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı.Gözaltına alınan ve DEAŞ mensubu olduğu belirlenen terörist, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kişi tutuklandı.