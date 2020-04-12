Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
12.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:28
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi.
Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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