Suriye sınırında 17 otomatik tüfek ele geçirildi; 1 kişi gözaltında

Suriye sınırında 17 otomatik tüfek ele geçirildi; 1 kişi gözaltındaŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince sınır hattında düzenlenen operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen 17 otomatik tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

05.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:07
Suriye sınırında 17 otomatik tüfek ele geçirildi; 1 kişi gözaltında
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince sınır hattında düzenlenen operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen 17 otomatik tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa Akçakale'ye silah getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sınır hattında yaptığı araştırmada, çuvalların içine gizlenen 17 otomatik tüfek ile silahlara ait 17 şarjör ele geçirdi. İsmi açıklanmayan 1 kişi ise gözaltına alındı. Suriye sınırında 17 otomatik tüfek ele geçirildi; 1 kişi gözaltında

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Akçakale, Suriye, Güncel, Haber
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