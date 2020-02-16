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Suriye sınırında 2 roketatar ile çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

16.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:38Suriye sınırında 2 roketatar ile çok sayıda silah ele geçirildi
'nın ilçesinde sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınıra yakın bir bölgede silah bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Bunun üzerine bölgede kapsamlı arama çalışması yapan ekipler, bir menfeze gizlenmiş 2 RPG-7 roketatar, roketlere ait 6 mühimmat ile 4 roketatar sevk fişeği, 9 Kalaşnikof tüfeği ve 18 şarjörü, 633 Kalaşnikof mermisi, 1 M16 piyade tüfeği, 9 el bombası, 7 fünye ile 1 tüfek dürbünü ele geçirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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