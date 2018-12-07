Suriye Sınırında 2 Terörist Yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 14:01



07 Aralık 2018 Cuma 14:01

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş yakalandı.İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.Sınır hattındaki Zenginova Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu H.H. ve kardeşi R.H, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen teröristler, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.