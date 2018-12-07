Suriye Sınırında 2 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş yakalandı.
İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Sınır hattındaki Zenginova Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu H.H. ve kardeşi R.H, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.
PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen teröristler, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
PKK,Akçakale,Suriye
07 Aralık 2018 Cuma 14:01