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Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

30.09.2019 16:47Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinden PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişinin sınırı geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Sınırda devriye atan ekipler, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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