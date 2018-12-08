Suriye Sınırında 3 Terörist Yakalandı

Suriye
'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine girmeye çalışan PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırından Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan ve silahsız oldukları tespit edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 terörist jandarma tarafından yakalandı. Terör örgütü mensupları ilçe jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
PKK,Ceylanpınar,Şanlıurfa,Suriye
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:16