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Suriye sınırında 60 bin fidan dikildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın üs bölgelerinden olan Gülbaba köyünün de yer aldığı Suriye sınırındaki Kilis'te 60 bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:29Suriye sınırında 60 bin fidan dikildi
Zeytin Dalı Harekatı'nın üs bölgelerinden olan Gülbaba köyünün de yer aldığı sınırındaki 'te 60 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye genelinde 1 milyon kişinin katılımıyla daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağacın dikimini öngören "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla başlatılan fidan dikimi, Suriye sınırındaki Kilis'te de gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın üs bölgesi olan Gülbaba köyünün de yer aldığı Kilis'te toplamda 60 bin fidan toprakla buluştu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen fidan dikimine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri, adli ve idari yargı mensupları, asker, polis, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Vali Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile birlikte geldiği alanda fidan dikerken yaptığı kısa konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu projeye sahip çıktı. Bugün gördüğünüz üzere tüm vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ağaç dikimi için buradalar" dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Kilis'te 60 bin fidanı bugün toprakla buluşturduklarını belirterek, "Kilis Merkez ilçesi Beşenli, Demirciler, Musabeyli ilçesi Hasanceli, Gülbaba (Martavan), Polateli ilçesi Polatbey mevkileri olmak üzere 5 ayrı yerde 4 bin 670 kişinin katılımıyla 60 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilkokul, ortaokul, lise, ve üniversite öğrencileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, polisler ve kent protokolünden oluşan binlerce kişi tarafından 60 bin fidan dikildi. - KİLİS

Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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