01.07.2019 16:46
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı

Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü dumanlarla kaplandı Sınırın Sıfır Noktasındaki Anız Yangını KorkuttuŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırındaki boş bir arazide çıkan anız yangını korkuttu.

Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü dumanlarla kaplandı
Sınırın Sıfır Noktasındaki Anız Yangını Korkuttu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırındaki boş bir arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Suriye hattında bulunan boş alanda meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekipler anız yangınının daha da büyümesini önlemek için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri yangın bölgesinden ayrıldı.Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı
Kaynak: İHA
Ceylanpınar , Şanlıurfa , Suriye , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:38 Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor
18:36 Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı
18:35 "Dur" ikazına uymayınca olanlar oldu
18:35 Mardin'de 35 bin TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi
18:31 Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
18:31 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
18:30 "Balyoz" hakimi Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası