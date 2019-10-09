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Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı

Suriye sınırında anonslu harekat uyarısıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı Akçakale sınır hattında...

09.10.2019 21:11
Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı
Akçakale sınır hattında güvenlik tedbirleri arttırılırken polis araçlarındaki megafonlar ve Akçakale belediyesindeki hoparlörlerden yapılan anonslarla ilçe halkı sınırdan uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca hoparlöründen yapılan anonslarda okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği de duyuruldu.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ilçede internet bağlantıları kesildi ve GSM operatörleri iletişime kapatıldı.
Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Yerel

Kaynak: İHA

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